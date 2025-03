Ilgiorno.it - Volti della resistenza russa: a Milano la mostra che racconta il dissenso

, 22 marzo 2025 - Proprio qualche giorno fa, il 6 marzo, l'ex deputata comunale di Mosca Elena Filina è stata condannata in contumacia a 8 anni di carcere per un post del 2022 nel quale denunciava le uccisioni di civili da parte di soldati russi nelle città ucraine di Bucha e Irpin. La", inaugurata oggi ae che sarà fruibile in piazza Mercanti fino al 29 marzo 2025, intende smantellare gli stereotipi che dipingono la popolazionecome passiva o compiacente nei confronti del regime. Al contrario, l’esposizione mette in luce il sacrificio di centinaia di persone – giornalisti, attivisti, scienziati, studenti, artisti e cittadini comuni – che hanno scelto di opporsi apertamente alla repressione e all’aggressione. L’evento, concepito da Elena Filina, ex consigliera comunale di Mosca (2017-2022), e da un collettivo di deputati municipali e attivisti anti-guerra costretti all’esilio, rappresenta un atto di memoria e di denuncia contro la crescente repressione in Russia.