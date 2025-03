Oasport.it - Volley, Trento batte Cisterna e si porta a una vittoria dalla semifinale scudetto, Michieletto e Lavia al top

ha sconfittoper 3-1 (25-17; 25-16; 23-25; 25-21) nella gara-3 dei quarti di finale dei playoffdimaschile. La vincitrice della regular season si è imposta di fronte al proprio pubblico e si è cosìta in vantaggio per 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite.I Campioni d’Europa hanno reagito dopo la battuta d’arresto rimediata settimana scorsa nella tana dei laziali e si trovano ora a un successo dal passaggio del turno. I dolomitici potrebbero meritarsi lacontro Piacenza in caso di affermazione in trasferta nella gara-4 del prossimo weekend, in caso contrario si giocherà la bella di spareggio.I ragazzi coach Fabio Soli, ancora scossi dall’eliminazione subita nelladella CEV Cup per mano dello Ziraat Bank Ankara, hanno dominato i primi due parziali e sul 18-14 della terza frazione sembravano lanciati verso un rapido successo.