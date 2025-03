Oasport.it - Volley, Piacenza espugna ancora Verona ed accede alle semifinali scudetto!

anche in gara-3 dei quarti di finale della SuperLega 2024-2025 die chiude la serie sul 3-0, approdando in semifinale: tra la Ranae la Gas Sales Bluenergyfinisce 1-3 (25-16, 17-25, 20-25, 19-25).Primo set tutto di marca scaligera, con i padroni di casa costretti a vincere per allungare la serie: veneti sempre ampiamente in vantaggio e rapida chiusura sul 25-16. Con il passare dei minuti gli ospiti, nella seconda frazione, salgono d’intensità ed allungano dal 6-5 al 6-10, per poi dilagare fino al 13-19, prima di chiudere sul 17-25.Nel terzo parziale l’equilibrio dura fino al 13-13, poi gli ospiti piazzano l’allungo che si rivelerà decisivo portandosi sul 14-17 e poi sul 16-21, chiudendo i conti sul 20-25. Il quarto set vededominare sin da subito, portandosi sul 2-7 in avvio, allungando fino al 5-13.