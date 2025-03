Volley maschile Superlega | Piacenza supera Verona 3-1 e accede alla semifinale

Leggi su Sportface.it

vince controper 1-3 (16-25, 25-17, 20-25, 19-25), nella sfida valida per gara-3 dei quarti di finale scudetto di2024/2025. La Gas Sales stacca così il pass per le semifinali dei playoff, dopo aver ottenuto il successo anche nelle due partite precedenti. Il match si dimostra altalenante, conche riesce a strappare un set ai rivali ma non a prolungare la lotta per la fase successiva della corsa scudetto. I biancorossi non festeggiano solo l’accesso, ma anche il ritorno in Europa la prossima stagione.: LA CRONACAL’incontro si apre con una lotta punto a punto. I primi scambi si rivelano molto equilibrati, mentre nella seconda metà èa passare in vantaggio, rimanendo in testa per il resto della frazione., scesa in campo con un buon ritmo, perde lucidità con il passare del tempo e il set si conclude 16-25.