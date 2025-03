Volley maschile Superlega | Perugia vince su Modena e stacca il pass per la semifinale

Leggi su Sportface.it

controin quattro set eilper le semifinali di2024/2025. I Block Devils, trionfanti nelle prime due gare dei quarti di finale, completano l’opera nel corso della serata e accedono alla fase successiva dei play-off. Continuano invece le sfide tra Trento e Cisterna e tra Civitanova e Milano. Trento la spunta su Cisterna in gara-3 e avrà il primo match point nella prossima sfida. Stessa situazione per Civitanova, che oggi ha avuto la meglio sulla Power.TRENTO-CISTERNATrento piega Cisterna per 3-1. Trento sale in cattedra poco dopo il via del primo set. Il sestetto ospite insegue a diverse lunghezze di distanza, perdendo in definitiva contatto con gli avversari sul finale. I padroni di casa chiudono il parziale per 25-17. Il secondo set segue un copione simile, con Cisterna che fatica a trovare il giusto ritmo per entrare in partita e risulta fallosa in diverse occasioni.