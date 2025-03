Oasport.it - Volley femminile, Milano strapazza Scandicci e conduce la semifinale scudetto: duello Egonu-Antropova

ha sconfittocon un secco 3-0 (25-19; 25-22; 25-21) nella gara-1 delladi. Nel rovente incrocio tra la seconda e la terza forza della regular season, le meneghine sono riuscite a imporsi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e a portarsi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Conegliano-Chieri).Le meneghine hanno avuto uno sbandamento in avvio di incontro (0-4 e 2-7), ma hanno poi ribaltato di forza il set (10-7) e hanno perentoriamente allungato, aggiudicandosi il parziale d’apertura. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno spinto sull’acceleratore nelle battute iniziali della seconda frazione (11-5) e hanno controllato il lodevole tentativo di rimonta delle toscane (21-20), per poi dominare la seconda metà del terzo set e chiude i conti in un’ora e mezza di gioco.