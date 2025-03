.com - Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi un punto dal tie break in Veneto, sconfitta la Clementina 2020

Leggi su .com

Sotto di due set lene recuperano e perdono al quinto ai vantaggi. Opaca prestazione casalinga della formazione di Moretti battuta da Ravenna 0-3VALLESINA, 23 marzo 2025 – Perdeal tieinin casa del Giorgione, perde invece davanti al proprio pubblico contro Ravenna la.QUIPerde al tielain casa del Giorgione a Castelfranco. Primo e secondo set per le padrone di casa poi inizia la rimonta col 21-25 del terzo parziale e il 120-25 del quarto che apre le porte al tie. Che inizia in equilibrio (4-4) e poi vede laportarsi in vantaggio 4-8 al cambio di campo: col muro arriva al massimo distacco sul 6-9. Giorgione non si arrende e ribalta la situazione (10-9) riuscendo ad allungare fino al 13-11. Lalotta e conquista a muro il match-ball: 13-14.