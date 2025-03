Ilfattoquotidiano.it - “Vogliamo che questa Apocalisse non ci distragga da chi siamo. Consumiamo le nostre relazioni come fossero cioccolatini”: parlano gli Eugenio in via di Gioia

“L’amore è tutto”, anticipato dal singolo “Buio”, è il primo disco degliin via di(il quinto della carriera) che sancisce, l’inizio della nuova avventura della band con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico, dopo la chiusura del rapporto con Virgin Records. “Sono lestorie, del noi bambino e adulto, del nostro sentirci parte di un universo che è l’infinito intorno a noi, ma che si riflette dentro fino a sprofondare nel buio più profondo, è l’esplorazione del corpo, la libertà dello spirito, l’estasi”, ha detto la band.Il 4 aprile 2025 parte dall’Afterlife di Perugia, con la data zero, “L’amore è tutto – Club Tour 2025”, una serie di appuntamenti nei più famosi club italiani con cui gliin Via Diarriveranno a Roma, Milano, Padova, Firenze e Bologna, Torino e Napoli.