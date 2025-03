Quotidiano.net - VMoto, che classe. Firmato Pininfarina

In occasione del 95’ anniversario di, leader mondiale nel settore della mobilità elettrica, ha partecipato all’esclusiva celebrazione della lunga e proficua collaborazione tra le due aziende. La cerimonia si è svolta nella sededi Cambiano e ha previsto un incontro esclusivo con il management die altri partner strategici per illustrare la creazione diprogetti innovativi e di successo, come il maxiscooter APD. Durante l’incontro,Graziano Milone, President Strategy & Business Developments e Global diInternational, ha raccontato l’esperienza nella collaborazione con lacelebre casa di design torinese evidenziando gli aspetti chiave del progetto APD. La galleria del vento diha svolto un ruolo fondamentale nella progettazione dello scooter; accentuando il perfezionamento delle prestazioni aerodinamiche.