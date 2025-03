Juventusnews24.com - Vlahovic Tudor, spunta un like galeotto del serbo a questa notizia: il gesto social non è passato inosservato! – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ilesprime il suo gradimento alladi Igorcome nuovo allenatore della Juve: ilnon passaLadell’imminente arrivo di Igorsulla panchina della Juve sembra abbia ringalluzzito Dusan. Almeno suiancora prima che in campo. I più attenti tifosi della Vecchia Signora hanno notatoche incuriosisce.?Dusan #under @FabrizioRomano’s IG post about Igor #joining #Juventus over Motta. pic.twitter.com/fI7zUOnxh2— Juventus Area (@juventusarea) March 23, 2025Ladell’avvento del tecnico croato sulla panchina bianconera, che Fabrizio Romano ha dato anche su Instagram, è stata accolta con undall’attaccante.Leggi su Juventusnews24.com