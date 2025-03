Lanazione.it - Vivere l’Alzheimer in casa. La Leggerezza, il docufilm racconta la storia di Anna

Dopo il premio di Verona Green Movieland nella cornice del Festival del Cinema di Venezia e le anteprime Festivaliere al Social World Film Festival e al Social Film Festival Artelesia, parte da Prato il tour di proiezioni nelle sale italiane de “La“, il documentario di Andrea Caciagli prodotto da Laura Catalano per 8 Production, con il patrocinio di Aima Firenze, distribuito da Emerafilm, sulla memoria e sul dramma del. Il film sarà in anteprima domani 24 marzo (alle 21) al Terminale Cinema per poi approdare al Teatro Manzoni di Calenzano venerdì 28 marzo (alle 21,15). Ad entrambe le date sarà presente in sala il regista. Come nasce l’oipera? Andrea Caciagli, di fronte all’insorgente malattia della nonna, ha deciso di filmarla e di raccoglierne, in quasi un anno di riprese, la testimonianza, i ricordi seppur frammentati prima che svanissero del tutto.