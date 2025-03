Ilrestodelcarlino.it - Vittima di ricatto sessuale sul web

Sextortion, anche un senigalliesedella truffa del. Partite da parte delle forze dell’ordine le indagini riguardo a quanto accaduto a un uomo caduto nella rete dei truffatori. È stata la, senza scendere nei particolari, a mettere in guardia gli utenti sui social, anche da eventuali video che lo vedono protagonista e che, come da, potrebbero circolare. "Ho avuto un momento di debolezza", così l’uomo si è giustificato con i suoi amici virtuali, temendo che le sue foto seminudo potrebbero circolare sul web. Il copione è sempre lo stesso: una bella ragazza poco vestita con pose ammiccanti viene contattata attraverso Telegram e, dopo pochi messaggi, entra in confidenza con il suo interlocutore al punto di spingerlo a spogliarsi, per poi filmarlo e ricattarlo.