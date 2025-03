Ilgiorno.it - Vis Nova-Seregno, è l’ora dello scontro al vertice. Lissone e Agrate sono pronte ad approfittarne

Leggi su Ilgiorno.it

Oggi potrebbe decidersi oppure riaprirsi il campionato di Promozione. C’è Vis, prima contra seconda, separate da sei punti. Per scomodare la retorica possiamo dire che la capolista di Giussano ha due risultati su tre a disposizione, ma guai a giocare per il pareggio. Scommettiamo che lo avrà detto alla sua squadra o almeno lo sta pensando Gabriele Raspelli, tecnico della Vische ha avuto solo un paio di allenamenti per preparare la grande sfida di oggi allo “Stefano Borgonovo” dopo la semifinale di Coppa Italia di mercoledì a Pianico persa 3-2 e che potrebbe aver lasciato strascichi notevoli non solo dal punto di vista dell’affaticamento (le lucertolealla vigilia della settima partita a marzo) ma anche prettamente fisico con le situazioni di Berton (fuori dopo 4 minuti per un problema muscolare a Pianico) e Rigoni da valutare.