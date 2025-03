Anteprima24.it - Violenza sulle donne, due arresti nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiDueperdi genere sono stati effettuati la scorsa notte dai carabinieri a Giugliano e Volla. A Giugliano, nella frazione Varcaturo, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti – allertati dal 112 – in un’abitazione. Poco prima un 48enne aveva litigato con la compagna convivente. La lite però è degenerata in: l’uomo ha scaraventato sul volto della donna una vaschetta di gelato presa dal freezer per poi colpirla ripetutamente con schiaffi e pugni.Le urla hanno rotto il silenzio della zona e qualcuno ha chiamato i carabinieri. I militari hanno bloccato l’uomo. A loro la donna ha raccontato di aver subito aggressioni e umiliazioni da circa un anno. La vittima è stata medicata dal personale del 118 intervenuto sul posto per poi essere trasferita in una struttura protetta.