Velvetgossip.it - Vincenzo D’Antò di Italia Shore svela: cosa pensano i miei genitori delle scene d’amore?

Leggi su Velvetgossip.it

, un volto noto della seconda stagione di, ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo carisma e la sua personalità vivace. Originario di Napoli,non è solo un concorrente del reality, ma anche un personal trainer con una passione per la vita e le relazioni. In un’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000, ha parlato senza filtrisue esperienze nella villa,sue relazioni amorose e di come i suoipercepiscono la sua partecipazione a questo programma.la vita privata e quella pubblicaDurante l’intervista,ha rivelato un aspetto piuttosto interessante: i suoi, nonostante siano molto aperti e comprensivi, non hanno ancora visto lepiù intime che si svolgono all’interno della villa. “Mia mamma ancora non ha visto niente, soprattutto non ha visto quello che combiniamo nella tenda del sesso, dove succede di tutto.