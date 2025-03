Zonawrestling.net - VIDEO: un nuovo La Parka è apparso in AAA

5 anni fa, l’11 Gennaio 2020, moriva il luchador della AAA La, incarnato da Jesús Alfonso Escoboza, che indossava la maschera e il character (di proprietà della AAA), dopo che Laoriginale, Adolfo Tapia (ora noto come L.A Park), lasciò la federazione negli anni 2000 e perse una causa legale con la stessa per l’uso del nome.Dopo la scomparsa di Escoboza, la gimmick non era stata più riproposta, anche se era rimasto attivo la versione “ruda” de LaNegra e le versioni “Mini” La Parkita e La Parkita Negra.Il ritorno a Rey de ReyesMa da tempo la federazione messicana stava pensando di riportare “in vita” il personaggio (il primo segnale era stata l’apparizione a sorpresa dentro una bara a Triplemania XXXII), fino all’annuncio a pochi giorni da Rey de Reyes 2025, andato in scena ieri a Città del Messico, dove un tenebroso Vampiro ha evocato una bara dalla quale è uscita la nuova versione de La:Non si conosce l’identità del Luchador che indosserà i panni di La, anche se speculazioni indicano come possibile il luchador attualmente impegnato con la gimmick di Karis La Momia Jr.