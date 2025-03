Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Janara – Le Streghe di Benevento’: la città rivive tra leggenda e mistero

Tempo di lettura: 3 minutiIl centro storico di Benevento come un tableau vivant incantato, dove arte, cultura esi mescolano in un’esperienza unica e coinvolgente. Tra rievocazioni storiche, spettacoli e antiche leggende, laha vissuto una serata all’insegna della magia e della tradizione. Sono gli ingredienti della pozione magica targata Janara-Ledi Benevento, l’evento tematico curato dai direttori artistici Antonio Frascadore e Nico Girolamo.Fin dalle prime ore della sera, il boulevard di Corso Garibaldi e i suoi vicoli limitrofi hanno accolto visitatori e turisti di tutte le età. Al “Giardino del Mago”, a pochi passi dal patrimonio Unesco di Santa Sofia ecco lo “Spazio Magico”, un’area dedicata alle erbe aromatiche e ai loro poteri ancestrali. Da lì, percorrendo il Corso, i presenti si sono immersi nelle rievocazioni storiche proposte dall’associazione ‘Benevento Longobarda‘, che ha riportato in vita atmosfere d’altri tempi.