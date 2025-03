Inter-news.it - VIDEO – Infinity League, giocata clamorosa di Zanetti! Il salvataggio

Leggi su Inter-news.it

Javierè stato uno dei protagonisti per l’Inter nella, competizione trasmessa da Dazn. Nella partita contro la Juventus l’ex capitano nerazzurro ha fatto una.TORNEO – Passano gli anni, il tempo scorre, ma la stoffa del campione rimane sempre. Questo discorso si può fare per Javier, lo storico capitano dell’Inter ritiratosi nel 2014. L’attuale vice-presidente nerazzurro è tornato oggi in campo per disputare un torneo speciale, ossia l’. Nella competizione organizzata da Dazn per il secondo anno consecutivo la squadra meneghina è arrivata al terzo posto su quattro squadre. Due erano italiane, e assieme all’Inter c’era la Juventus, mentre le altre erano tedesche (Bayern Monaco, Borussia Dortmund)., chein Inter-Juventus!! – L’Inter ha vinto una partita su tre, vale a dire proprio quella con la Juventus.