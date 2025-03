Anteprima24.it - VIDEO/ Aversana, verso l’aeroporto Costa d’Amalfi viaggiando tra i rifiuti

Tempo di lettura: 2 minutiÈ la stradail mare, ma da luglio dello scorso anno, anche una delle arterie attrala quale turisti e passeggeri possono arrivare ed andare via daldi Salerno. Questo è lo stato in cui versa il tratto dell’, che da Battipaglia conducelo svincolo che porta all’infrastruttura. In un contesto in cui enti, associazioni si confrontano e discutono su come promuovere il turismo, non si può chiudere un occhio sullo stato di degrado ed indecoroso in cui versa la strada di gestione dell’amministrazione provinciale di Salerno. Complice probabilmente anche lo stand-by in cui versa l’amministrazione provinciale, dopo il coinvolgimento dell’ex presidente Franco Alfieri in un’inchiesta giudiziaria, la sua decadenza ed in attesa della nomina del nuovo vertice di palazzo Sant’Agostino con le elezioni che si terranno il prossimo 6 aprile, l’rischia di farci fare brutte figure e di trasmettere un’immagine che non rende giustizia all’impegno di questo territorio.