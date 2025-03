Laspunta.it - Vico Nel Lazio, scelto dal FAI come unico comune della Provincia di Frosinone per le iniziative 2025

nel, incantevole borgoCiociaria, è statodal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano –unica destinazione rappresentativadiper le Giornate FAI di Primavera. Questo evento, rappresenta un’opportunità straordinaria per scoprire e valorizzare il patrimonio storico e culturale del piccolo paese, che ha ricevuto l’onore di essere protagonista dell’importante iniziativa nazionale in occasione del 50° anniversariofondazione del FAI Italia.La scelta dineldiper partecipare a questo evento simbolo di promozione del patrimonio italiano, è motivo di grande orgoglio per la comunità locale. Durante le Giornate FAI di Primavera, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nella bellezza di un borgo ricco di storia, scoprendo monumenti e luoghi caratteristici che raccontano secoli di tradizioni.