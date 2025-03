Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 19:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellacorso rientri in città dal fine settimana al momento abbiamo rallentamenti sulla A12 tra Santa Severa e Cerveteri e sulle diramazionenordSud in direzione del raccordo anulare rispettivamente da Settebagni e da Torrenova e aè in corso la seconda fase della quinta e ultima domenica ecologica fino alle 20-30 stop ai veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde previste Come di consueto alcune deroghe per ulteriori dettagli potete consultare il nostro sito alla pagina dedicata Da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità e tutto ora un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto astrale.