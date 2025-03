Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 18:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellain aumento in direzione della città per i rientri dal fine settimana al momento abbiamo rallentamenti sulla diramazionenord eSud Verso il raccordo anulare rispettivamente Settebagni e da Torrenova lo stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita per la Laurentina fino alla Tuscolana lunedì rientro anche sulla Pontina da Pomezia Castelno in direzione del raccordo e aè in corso la seconda fase della domenica ecologica fino alle 20:30 stop ai veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde il blocco è attivo anche per i veicoli con permesso di accesso nelle zone a traffico limitato mentre possono circolare i veicoli in Dio elettrici alimentati a GPL da Euro 3 in su e le auto a benzina euro 6 per ulteriori dettagli sulle deroghe previste potete consultare il nostro sito alla pagina dedicata Da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi anche nella