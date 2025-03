Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla A24Teramo segnalato un incidente tra Carsoli e Vicovaro in direzioneincidente che al momento non crea problemi alla circone raccomandiamo comunque dovuta prudenza sempre in direzionerallentamenti per traffico di rientro sulle diramazionenordSud Verso il raccordo anulare rispettivamente da Settebagni da Torrenova sullo stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna partire dall'uscita per via Laurentina fino alla Tuscolana e aè in sulla seconda fase della quinta e ultima domenica ecologica con lo stop ai veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde fino alle 20:30 consuete deroghe previste potete consultare il nostro sito alla pagina dedicata Da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto più tardi della