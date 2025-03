Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellasulla A1Napoli segnalata presenza di animali traSud Valmontone in direzione Napoli raccomandiamo la dovuta attenzione circone nella norma per il resto sull'intera rete viaria rallentamenti sono presenti sulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo in direzione del centro e dalle 16:30 e fino a 20:30 scatterà la seconda fase della quinta e ultima domenica ecologica Nella Capitale con lo stop ai veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde per il blocco della circone è esteso anche ai veicoli con permesso di accesso nelle zone a traffico limitato le consuete deroghe sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi