Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare per traffico in interna tra le uscite Tuscolana e Appia ci spostiamo sulla via Aurelia si sta in coda trattori in pietra e Palidoro verso Civitavecchia Cambiamo argomento oggi la quinta domenica ecologica nella capitale terminato 10:30 il primo blocco del traffico all'interno della fascia verde si può circolare fino alle 16:30 il divieto di circone scatterà dalle 16:30 e andrà avanti fino alle 20:30 consueto deroghe per Alcune categorie di veicoli a partire da elettrici e ibridi la notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata le altre notizie il trasporto marittimomar informa che per un problema tecnico oggi la corsa nave Ponza Formia le ore 16 anticipa la partenza alle ore 15:30 la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa invece la partenza alle 16:45 ore il meteo prudenza per la gialla diramata dalla Protezione Civile delnell'arco della giornata sono previste precipitazioni sparse in particolare sui settori settentrionali dellae infine ricordiamo che è possibile avere tutta la mobilità ne ha portata di mano basta scaricare la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2020 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.