Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare per traffico si rallenta internet all'uscita di linea Appia altri rallentamenti sulla via Appia da via dei Laghi a via spinabella direzione Albano Laziale ci spostiamo sulla via Aurelia si sta in coda tra torrimpietra-palidoro verso Civitavecchia Cambiamo argomento oggi è la quinta domenica ecologica nella capitale terminato alle 12:30 il primo blocco della traffico all'interno della fascia verde si può circolare fino alle 16:30 poi il secondo blocco del traffico dalle 16:30 andare avanti non 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul nostro sito la pagina dedicata diamo uno sguardo ai cantieri al via domani lunedì 24 marzo e lavori per la posa dei cavi in fibra ottica strada provinciale cisterna Campoleone interventi sono curati Duster del Seppia e comportano l'istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo c'è il km 8 al km 10 circa nelle 8 17:30 fino al termine delle lavorazioni previsto per il 29 di marzo da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi