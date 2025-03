Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone scorrevole sulle principali strade autostrade lale altre notizie per gli eventi Andiamo a Ostia oggi per consentire lo svolgimento di una manifestazione modifiche allasu Viale delle Repubbliche Marinare che interessa la carreggiata da Lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova i bus della linea 5 Sono deviati Cambiamo argomento il trasporto marittimomar informa che per un problema tecnico la Costa nave Ponza Formia delle ore 16 anticipa la partenza alle ore 15 di oggi e sempre oggi posticipata la partenza per la Costa nave Formia Ventotene dalle ore 9:15 alle 10:30 e viene il trasporto ferroviario proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto Pertanto ci sono variazioni di orario di percorso per alcuni treni Intercity e Intercity notte fino al termine degli interventi previsti 15 giugno Da Gina Pandolfo nei Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.