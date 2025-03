Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 09:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaspostamenti minimi Al momento la circone non presenta criticità che abbiamo argomento ilMeteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delnell'arco della giornata sono previste precipitazioni sparse in particolare sui settori settentrionali laè nella capitale oggi 23 marzo e la quinta domenica ecologica stop al traffico privato all'interno della fino alle 12:30 poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete e deroghe sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata infine diamo uno sguardo ai cantieri sulla Casilina nel comune di Ferentino proseguono i lavori sul viadotto al km 72 e 116 a strada interdetta al transito veicolare fino al termine degli interventi previsto per il 30 settembre attenzione alla segnaletica sul posto e tutto da Gina Pandolfi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.