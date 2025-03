Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone si presenta senza particolari criticità spostamenti minimi in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale oggi 23 marzo e la quinta domenica ecologica nella capitale stop al traffico privato dalle 7:30 alle 12:30 poi dalle 16:03 alle 20:30 alle consuete deroghe sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata usciamo daandiamo nel Frusinate nel comune di Pico Dove si svolge questa mattina la maratona dei lupi giunta alla nona edizione tissima gara ciclistica amatoriale modifiche alladalle 7:30 alle 14 tra le strade interessate da divieti di sosta e di circone anche via Carnevale Piazza conti Largo Carbonaro e strade limitrofe cambio metto il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delnell'arco della giornata sono previste precipitazioni sparse in particolare sui settori settentrionali dellainfine ricordiamo che è possibile avere tutta la vita nela portata di mano basta scaricare nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google la Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione anche solo messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.