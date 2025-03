Ilgiorno.it - Viabilità a rischio caos con il pedaggio sulla Milano-Meda

Quando ladiventerà a pagamento, dopo la sua trasformazione in Pedemontana, in molti si riverserannoComasina, che già oggi è intasata e risulta più lenta del vecchio tram, rischiando di trasformarsi in un ingorgo perenne. Per non pagare ilda Lentate a Cesano Maderno, si dovrebbe percorrere la vecchia provinciale con una sola corsia per senso di marcia, gli incroci, i semafori e le rotonde, che impongono una velocità di crociera spesso inferiore ai 15 chilometri orari. Il vecchio tram, che nel suo piccolo, scarrozzava comunque 6.000 persone al giorno, è stato cancellato prima di avere una alternativa valida e ora ci si trova, tanto per cambiare, a rincorrere una situazione che rischia di diventare esplosiva. Mentre prosegue la raccolta firme sostenuta dal Pd per scongiurare l’introduzione dele i sindaci della zona si mostrano particolarmente preoccupati per l’impatto che potranno avereordinaria, qualcuno comincia anche a fare i calcolipossibilità concreta di fare a meno dell’automobile per lo spostamento quotidiano da questa fetta di Brianza verso