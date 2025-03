Lanazione.it - Via alle iscrizioni per la Lucca Marathon

Leggi su Lanazione.it

Ancora un paio di mesi per mettere a punto l’namento in vista del campo di prova ufficiale che sarà l’attesissima decima Suncar HondaHalf, la mezza maratona competitiva sulla distanza di 21,097 chilometri. Data cerchiata in rossa quella di domenica 4 maggio, con partenza sulle mura9, e arrivo in Piazza Napoleone appena rinnovata, dove saràstito tutto l’expo della manifestazione. Novità assoluta in questa edizione,, annuncia una nuova partnership, quella con Suncar Honda, concessionaria di auto ae Versilia. Sono già numerosi i runner che, approfittando delle tariffe più convenienti, si sono iscritti alla mezza maratona e sarà ancora possibile farlo online alla pagina di Endu: www.endu.net/it/events/-half-/ o presso i punti di iscrizione:Sport Via Sant’Anna 18 55100tel.