Vetro spaccato all’auto in sosta

Un’auto lasciata per strada presa di mira da ignoti, che hannoildi una portiera. A segnalarlo con tanto di foto condivise sui social network è stata una donna che abita in via Sorcinelli, a Porto Recanati. "Un fatto increscioso è accaduto alle 6.30 – ha scritto ieri –. Mio marito come ogni mattina accompagna mia figlia a prendere il pullman, in direzione Macerata. Ma ha trovato l’auto distrutta. E’ possibile che non si riesca a fare qualcosa, per esempio più vigilanza o altro?"