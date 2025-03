Formiche.net - Vetro, la soluzione sostenibile negli imballaggi per alimenti. Lo studio

Gliinsono ampiamente utilizzati nel packaging alimentare grazie alle sue proprietà di inerzia chimica, trasparenza e resistenza. Non degradando nel tempo, conserva inalterate le caratteristiche organolettiche degli, aspetto fondamentale per il mantenimento della qualità e della sicurezza alimentare. Inoltre, ilè riciclabile al 100% e può essere riutilizzato infinite volte senza perdere qualità e purezza. Questo ne fa un materiale di prima scelta nell’ottica della sostenibilità e dell’economia circolare. Il riciclo degliine il suo riutilizzo contribuiscono in maniera significativa alla riduzione dei rifiuti e all’usodelle risorse.Le qualità del packaging inrispetto ad altri contenitori sono contenute nello“La riciclabilità dei materiali per contenitori: la specificità del”, realizzato dal professor Vincenzo Maria Sglavo dell’Università di Trento e presentato nei giorni scorsi da Asso; un’analisi sulle qualità e la riciclabilità dei materiali maggiormente utilizzati, Pet, alluminio e multistrato poliaccoppiato.