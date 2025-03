Secoloditalia.it - Verso un nuovo ordine energetico: il nodo della vulnerabilità e la ricerca di indipendenza per affrontare le sfide globali

Leggi su Secoloditalia.it

Laenergetica è un tema cruciale per il futurosicurezza globale. Tra gli esempi più significativi vi sono la crisi del gas in Europa – che ha evidenziato la dipendenza dell’Ue dal gas russo, spingendo gli Stati membri a diversificare le forniture e ad accelerare la transizione energetica – e il controllo, da parteCina, delle materie prime critiche (come terre rare e litio) e delle tecnologie fondamentali per la transizione ecologica, dalle batterie ai pannelli solari, fino alle turbine eoliche. Una supremazia che genera unastrategica per le economie occidentali.L’oligopolioglobaleIl sistemamondiale è oggi dominato da uno stato di oligopolio. Un numero ristretto di Paesi e produttori controlla, dalla produzione alla logistica, la maggior parte delle fonti fossili – petrolio, gas e carbone.