Verissimo, Clizia Incorvaia in lacrime parla del dolore dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi: "Mi manca tanto"

è stata ospite oggi a. Qui hato del recente luttoladella suocera: Come sto? Mi sto rimettendo in carreggiata per me, i bimbi e la famiglia. Sto cercando di non farmi sopraffare dal, da questo momento complicato. Sto cercando di far vivere al meglio questo momento ai bimbi. Loro erano legatissimi a mia suocera, quando lei faceva la terapia delnoi andavamo a trovarla e giocavano. Con Nina avevano un rapporto bellissimo, era la terza nonna, prima di andarsene le ha regalato una scatola con delle gradazioni di colori incredibile. Paolo mi raccontava che questo era un tabù.Poi hato di come i piccoli hanno vissuto l’addio:È stata lei a mettere in ordine prima di andare via. Quando eravamo in ospedale hato con Nina: “tu hai il ruolo di spiegare a Gabri che io ho litigato con Dio, io non voglio andare ma lui mi vuole accanto a lui, vuole che io sia un angelo, ma io vi proteggerò da sù”.