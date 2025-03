Isaechia.it - Verissimo, Bianca Guaccero sul rapporto con Giovanni Pernice: “Mi piacerebbe costruire una vita insieme a lui”

è stata oggi ospite di una nuova puntata a. Qui in primis ha raccontato di come ha sofferto, durante l’adolescenza, di attacchi di panico: Sono felice di come sono adesso perché ho superato, non potevo vivere così. Ho chiesto aiuto però la forza l’ho trovata dentro me perché ho deciso di voler essere più forte di me stessa. Quando è arrivato il mio primo film mi ha salvato la; ho trovato forma alla mia emotività. No, non li ho più avuti, mi sono liberata. Poi ha parlato delcon l’ex compagno, padre della loro bimba Alice: Sono 5 anni che sono separata dal papà di Alice e ho avuto un dolore nel cuore: non aver dato ad Alice una famiglia come tutte le altre, perché lei aveva solo 3 anni. Però oggi, non c’è cosa più bella sapere che lei è serena perché con il suo papà abbiamo sempre cercato di farle sentire che la sua famiglia sarà sempre quella, al suo fianco.