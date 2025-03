Amica.it - Verde e rosa: l’abbinamento colore pastello da provare ora

Chloé celebra la leggerezza con una palette naturale e sofisticata, perfetta per i mesi primaverili. Ilsalvia, raffinato e discreto, incontra la dolcezza delcipria in un equilibrio cromatico che funziona su look versatili e ricercati. Un’alternativa ai toni neutri più tradizionali, ideale per chi cerca un’eleganza essenziale con un twist contemporaneo. Volumi morbidi e dettagli preziosi: il look visto in passerella mixa un trench cropped insalvia a un paio di jeans a vita altacipria, dal taglio fluido. Il tocco di luce arriva dagli accessori dorati, discreti ma d’impatto, che completano l’insieme dal retrogusto boho.La palettesecondo ChloéIl look di Chloé propone un abbinamento equilibrato tra un trench corto insalvia, caratterizzato da un taglio ampio e maniche voluminose, e un paio di jeanscipria a vita alta.