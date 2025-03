Lapresse.it - Vercelli, donna dispersa trovata morta: il corpo notato nel bosco da passante

È stata ritrovato ildi unadalla scorsa notte nella zona di Valduggia, in provincia di. Le squadre a terra del soccorso alpino e speleologico piemontese erano state attivate nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3.30. Nel pomeriggio è giunta la segnalazione del ritrovamento della salma in una zona boschiva nei pressi di Cesolo, comune di Borgosesia (VC) da parte di un. In giornata era intervenuta anche un’unità cinofila molecolare la cui ricerca aveva dato esito negativo. Sono stati impiegati una ventina di tecnici del soccorso alpino affiancati dal soccorso alpino della Guardia di Finanza, dai vigili del fuoco e dai Carabinieri.