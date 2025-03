Ildifforme.it - Ventotene, opposizioni sull’isola per rendere omaggio a Spinelli: M5S e Azione si sfilano

Sono circa 200 i membri di Pd, +Europa, Sinistra Italiana e Italia Viva che si sono recati sull'isola senza i loro leader. Un numero che il centrodestra ha deriso, paragonando la trasferta ad una gita scolastica. Per i presenti, invece, la visita è divenuta il momento per riconoscere i valori dell'Ue e per difendere la propria idea di libertà