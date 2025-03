Iltempo.it - Ventotene, il mare mosso di Elly e l'Ong del Professore

Come una nemesi, la traversata pontina suha trovato. Metafora del gran caos che agita le acque del Pd diSchlein. Non è una coincidenza che proprio sull'ultima polemica innescata dalla premier Giorgia Meloni una sinistra divisa e smemorata rischi il naufragio nella sua storia. Abbiamo già commentato abbastanza l'assurda e poco colta intemerata sul Manifesto di Spinelli, ma il vero ammutinamento è quello sulla nave del Nazareno. riHabemus Papam: l'Angelus dal Gemelli, poi ritorno in #Vaticano Al confino finisce #Schlein: quei 4 gatti a #La sfida di #Tajani: "Difesa comune, noi con l'#Europa" ??La nostra #primapagina ?Siamo in #edicola ?#23marzo #iltempoquotidiano #PapaFrancesco pic.twitter.com/q9Lfer8FfQ — IL TEMPO (@tempoweb) March 23, 2025 Mentre Meloni vola in Europa a mediare sul riarmo e la difesa comune, passando indenne una delle strettoie più insidiose della legislatura, la leader del Pd vede emergere dal profondo del suo partito il nuovo antagonista interno: quell'Ernesto Ruffini che trova oggi come una Ong inaperto per salvare i riformisti di un centrosinistra fuori rotta, come ormai da Romano Prodi a Massimo Cacciari vanno ripetendo ogni giorno.