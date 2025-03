Lettera43.it - Ventotene, Bertinotti senza freni: «A Meloni avrei tirato un oggetto contundente in testa»

Il Manifesto dicontinua a far discutere. Dopo Prodi che tira i capelli a una giornalista di Quarta repubblica rea di avergli chiesto di commentarne un passaggio,dice che, se fosse stato a Montecitorio ad ascoltare il discorso di, le avrebbeunin. «A trasgressionereagito con trasgressione», ha affermato l’ex leader di Rifondazione comunista ed ex presidente della Camera ospite della trasmissione In altre Parole su La7. La reazione di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere: «Non conoscono la forza delle idee ma solo quella della violenza».Non conoscono la forza delle idee, ma solo quella della violenza. Nei salotti amici va in scena l’ennesimo attacco scomposto.Che pena,. pic.twitter.com/rvdeMNvXBu— Fratelli d’Italia (@FratellidItalia) March 23, 2025: «Oltrepassato il limite, io mi sarei fatto espellere dal Parlamento»Questa la dichiarazione integrale di: «è abituata a fare un discorso istituzionale in apertura del dibattito e una trasgressione nel finale in cui si propone come leader, neanche di partito ma di fazione.