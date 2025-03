Ilfattoquotidiano.it - Ventotene, Bertinotti: “Se fossi stato in parlamento avrei tirato un libro a Meloni”. Condanna da FdI: “Violenza”

Nella puntata di In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini in onda il sabato in prima serata su La7, Faustocommenta l’intervento di Giorgiaalla Camera sul manifesto di, dicendo: “Di fronte all’aggressione di un atto formativo, le tirerei unche forse le servirebbe“. Poi sottolinea che “un limite èoltrepassato“.Le dichiarazioni dinon hanno mancato di suscitare polemiche da parte delle forze di maggioranza. In particolare è il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, a commentare con sdegno: “Siamo ancora in attesa di un cenno da parte dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana riguardo l’aggressione verbale, e forse fisica, di Romano Prodi a una giornalista di Quarta Repubblica e siamo costretti a registrare l’ennesima, l’incitamento ad attentare all’incolumità della presidenteda parte dell’ex presidente della Camera, Faustoche ha affermato che avrebbe lanciato ‘un oggetto contundente contro la presidente del Consigliò.