Vendita di San Siro a Inter e Milan, la Procura di Milano apre un fascicolo conoscitivo

o, 23 marzo 2025 - Sulla vicenda delladello stadio Meazza e dell'area circostante di Sanladio, diretta da Marcello Viola, ha aperto un, a modello 45 e quindi senza ipotesi di reato né indagati allo stato, La notizia è stata anticipata oggi dal sito di cronaca giudiziaria Giustiziami.it e confermata da fonti qualificate. Danno per le casse pubbliche? Nelaperto, coordinato dal pool guidato dall'aggiunta Tiziana Siciliano che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, si intende verificare se con ladi stadio e aree limitrofe ci siano o meno danni per le casse pubbliche. Nuovo San, il progetto di: uno stadio da oltre 70mila posti, accanto al vecchio Meazza in parte demolito Offerta d’acquisto e prezzo dello stadio L'11 marzo scorso,hanno consegnato al Comune dio un dossier di circa 300 pagine con la proposta dell'acquisizione dello stadio Meazza, acquisto di cui si parlava da tempo, e delle aree limitrofe per realizzare un nuovo impianto.