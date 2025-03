Lanazione.it - "Vandalizzata targa in ricordo di mio padre"

"Mi ha colpito nell’intimo questa scritta, Oti-pace" perché è stata fatta su unacommemorativa indel mio babbo, ma sarei rimasto indignato ugualmente se fosse capitato ad altri. Questo (o questi) personaggi imbrattano da tempo muri, cartelli delle nostre zone. E’ l’ora di farla finita". E’ lo sfogo di Davide Orsucci, di Badia Pozzeveri, Altopascio, che ha trovato questo messaggio sulladedicata al. "Mancare di rispetto ai morti in questo modo è vergognoso. Io sono per il lascia vivere ma questo è troppo. Spero che l’autore vada a cancellare quello ha scritto con delle scuse". Questo simbolo è stato dapprima creato per rappresentare la campagna di disarmo nucleare e poi ha assunto un significato più ampio, arrivando a rappresentare in generale l’antimilitarismo.