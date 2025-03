Brindisireport.it - Valtur, grande vittoria contro Cantù: la squadra festeggia con i tifosi

Al PalaPentassuglia entusiasmo alle stelle per un successo (84-79) di importanza fondamentale in ottica playoff. La New Basket ha ospitato l'Acqua San Bernardo, seconda forza del campionato di A2, giunto alla 33esima giornata