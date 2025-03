Valentino Rossi reazione inaspettata | fan sconvolti

Leggi su Sportface.it

Perarriva unache forse in pochi si aspettavano, soprattutto dopo le ultime parole: i fan restanoNon è ancora tempo di scendere nuovamente in pista per. Nella sua nuova veste di pilota di Wec i ritmi sono decisamente meno serrati per il dottore, che può quindi concedersi di trascorrere più tempo in famiglia, ma anche prendersi qualche giornata per andare a trovare degli amici.Lo ha fatto nei giorni scorsi con Cesare Cremonini:è andato a Bologna per trascorrere una giornata con il cantante e amico di vecchia data. I due hanno fatto visita al centro sportivo della squadra di calcio della città, con Italiano che li ha accolti dopo la vittoria roboante contro la Lazio. Ma non solo sport: i due hanno anche affrontato il lungo percorso che porta al santuario della Madonna di San Luca, protagonista di una delle ultime canzoni di Cremonini.