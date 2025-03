Valditara | Molti studenti impegnati come guide nelle giornate FAI presto altre iniziative

Leggi su Orizzontescuola.it

"Ledel Fondo ambiente hanno un grande significato educativo. Coinvolgonoin qualità di.Glihanno così modo di mettersi in gioco e di vivere da protagonisti un'esperienza capace di sensibilizzarli alla bellezza del nostro patrimonio culturale, di farne comprendere il valore e di far accrescere il loro senso civico. Per l'importanza dell'azione svolta dal Fai abbiamo sottoscritto un apposito protocollo. Faremoinsieme".L'articolo: “FAI,” .