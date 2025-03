Ilgiorno.it - Val Masino, incubo frana sul borgo di Cataeggio: notte fuori casa per 300 persone. Chiudono strade e scuole

Leggi su Ilgiorno.it

Val(Sondrio), 23 marzo 2025 – Un paese sottosopra: 300, su un totale di 500 residenti, fatte evacuare all’ora di pranzo. Latrascorsa tra ladelle Guide della Val, alcune strutture alberghiere della zona e le abitazioni di parenti e amici che hanno dato loro ospitalità. Le previsioni, che danno pioggia anche per quest’oggi, restano però tutt’altro che incoraggianti. Le apparecchiature della Sala Operativa di Regione Lombardia, che da anni monitorano la zona dello Scaiun, un enorme fronte franoso che incombe sull’abitato di, in Val, a due passi dalla frequentatissima riserva naturale della Val di Mello, ieri hanno rilevato movimenti ben superiori a quelli dei 3 millimetri per i quali scatta l’allerta. Di fronte al superamento della soglia di Elevata Criticità (Livello 3), con una velocità accertata di 8 millimetri, è scattata dunque la macchina dell’emergenza, con l’attivazione da parte del sindaco di Valdel Centro operativo comunale e del Centro di coordinamento dei soccorsi in Prefettura, dove il prefetto di Sondrio, Anna Pavone, ha convocato una riunione tecnica per valutare l’evolversi della situazione, mentre sul posto sono confluite squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, decine di volontari di Protezione Civile e ambulanze da tutta la Valtellina.