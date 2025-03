Quotidiano.net - Vacanze di Pasqua?. Ci pensa. Grimaldi Lines

"Natale con i tuoi econ chi vuoi", recita il proverbio. Quale migliore occasione, quindi, per organizzare una prima vacanza di primavera e partire a caccia di uova? Il Mar Mediterraneo è una meta perfetta per il mese di aprile, quando le giornate si allungano e le temperature sono particolarmente piacevoli. La scelta per ci decida per una vacanza rigenerante è tra le tante proposte diTour Operator:mediterranee con viaggio in nave, per il massimo del relax. I collegamenti marittimi regolari operati dalla Compagnia di Navigazioneoffrono traversate sempre piacevoli, con la possibilità di portare la propria auto, la moto o anche il camper con sé: plus per le coppie, ma soprattutto per le famiglie e i gruppi di amici di ogni età, che possono così anche scoprire le bellezze delle destinazioni in più tappe.