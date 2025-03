Lanazione.it - Va in scena il derby di Carmignano

Restano virtualmente da assegnare gli ultimi dodici punti. E la ventisettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, pronta a prendere il via alle 15 odierne, promette battaglia. Partendo dal girone D di Prima Categoria e dalla gara del Fantaccini: lo Jolo seconda forza del raggruppamento incontra il Maliseti Seano in cerca di punti-salvezza. Impegnativo anche il confronto esterno del CSL Prato Social Club ormai (quasi) salvo a quota 32, nella tana della Folgor Calenzano. Discorso analogo per il Prato Nord, che facendo risultato contro l’Atletico Casini Spedalino farebbe un netto passo avanti. Nelle sabbie mobili rimane per ora il Casale, che riceve la capolista Settimello. Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal girone C: la Pietà 2004, prima con 50 punti, aspetta al Faggi il pericolante Bugiani Pool 84 con i favori del pronostico.